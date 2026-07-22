Valencia x Eldense: À Punt exibe 4 amistosos

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 1 min de leitura

À Punt transmitirá neste verão quatro dos amistosos de pré-temporada do Valencia, time comandado por Carlos Corberán. A primeira partida será na quarta-feira, às 20h (horário local). A emissora informou, em comunicado, que prepara uma cobertura especial com o ex-capitão Fernando Gómez como comentarista.

Os dois primeiros jogos televisionados serão contra clubes da Segunda Divisão da região. Na quarta-feira, o Valencia enfrenta o Eldense. No sábado, também às 20h, o adversário será o CD Castellón. Ambas as partidas ocorrerão no estádio Antonio Puchades, na Cidade Desportiva de Paterna.

O calendário de amistosos seguirá para a Inglaterra, onde o Valencia enfrentará o Stoke City FC no dia 1º de agosto, às 19h30. O jogo será no Bet 365 Stadium, em Stoke-on-Trent.

A pré-temporada será encerrada no sábado, 8 de agosto, às 21h, com o Troféu Naranja, em Mestalla. Este é o tradicional evento de apresentação do clube à sua torcida. O Newcastle United FC será o rival, uma semana antes do início da temporada da liga para o time de Carlos Corberán.

A emissora À Punt também está trabalhando para transmitir partidas de outros clubes importantes da Comunidade Valenciana, incluindo Villarreal, Levante, Elche e Hércules.